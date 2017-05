(SH) - Zugfahrer mussten sich am Freitagmorgen zwischen Bettemburg und Luxemburg in Geduld üben. Wegen eines Fehlalarms war mit Verspätungen oder Ausfällen zu rechnen.



Am frühen Morgen war es am Bahnhof in Bettemburg zu einem Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Ein brennender Güterzug war zwischen Bettemburg und Berchem gemeldet worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei jedoch um einen Fehlalarm. Es war laut CFL lediglich zu einem kleinen Zwischenfall gekommen.



Der Zugverkehr konnte kurz nach 8.30 Uhr wieder aufgenommen werden.



