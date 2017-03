(TJ) - Böse Konsequenzen für alle Beteiligten, so in etwa könnte man einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagnachmittag zusammenfassen.

Gegen 16.20 fuhren zwei Männer mit ihrem Wagen auf der A4 in Richtung Luxemburg. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer überholte ihren Wagen mit hoher Geschwindigkeit, bemerkte allerdings plötzlich den hier aufgestellten Radarblitzer und versuchte sein Fahrzeug stark abzubremsen und sich in der rechten Spur einzureihen. Dabei kollidierten die beiden Wagen und gerieten ins Schleudern. Der Wagen des Unfallverursachers kam erst nach 50 Metern auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.



Die beiden Männer im erstgenannten Auto mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Für sie wird der Zusammenstoß nicht ohne Konsequenzen bleiben, es sollte sich nämlich herausstellen, dass ihr Fahrzeug nicht korrekt zugelassen und auch nicht versichert war.

Der Unfallverursacher stand unter starkem Alhoholeinfluss. Er war auf der Dienststelle nicht imstande, einen zweiten Atemtest durchzuführen, so dass die Beamten sich entschlossen, ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus zu bringen. Dort randalierte er, beleidigte die Polizisten und wurde handgreiflich. Er konnte seinen Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen, nachdem er von einem Arzt für haftfähig erklärt worden war.