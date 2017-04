(dho) - Ein Autofahrer war in der Nacht zum Sonntag gegen 4 Uhr in Foetz in der Rue Theodor de Wacquant mit seinem Fahrzeug gegen ein abgestelltes Auto geprallt. Ein Zeuge hatte dies jedoch beobachten können und die Polizei alarmiert.



Der Fahrer standen unter Alkoholeinfluss, wie der Atemlufttest zeigte. Gegen ihn wurde ein Fahrverbot verhängt.



Auto prallt gegen Betonblock



Quasi zur gleichen Zeit ist es auch am Ende der Autobahn A13 in Höhe der Escher A4 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer der Insassen hatte daraufhin die Polizei alarmiert.



Der Wagen war gegen den Betonblock einer Baustelle geprallt. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Vorderachse des Fahrzeuges abgebrochen war. Trotz der starken Beschädigung und des auslaufenden Öls, war der Wagen noch einige hundert Meter weiter gesteuert worden. Dies, bis der Motor nicht mehr funktionierte.



Niemand wurde bei dem Zusammenprall verletzt. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und konnte keine Fahrzeugpapiere vorzeigen. Sein Führerschein wurde eingezogen.