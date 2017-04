(jl) - Am Anfang war die Feuerwehr. Und vor allem die Geselligkeit, die dieser Zunft neben dem selbst- losen Einsatz für den Nächsten wohl nicht nur in Luxemburg zugeschrieben wird. Als 1985 bei einem internationalen Feuerwehrwettkampf in Oberösterreich die Wehren aus Mertzig und Mösendorf (A) aufeinandertrafen, dauerte es jedenfalls nicht lange, bis zwischen den Kollegen der Freundschaftsfunke überspringen sollte. Der Beginn eines immer noch lodernden Flächenbrands ...

„Nach einer Rundfahrt durch das schöne Attergau, einem gemeinsamen Mittagessen in Vöcklamarkt und gemütlichen Stunden in Mösendorf fand sich das halbe Dorf ein zum gemeinsamen Abendessen“, erinnert sich Korpsmitglied Marc Stiefer in der Chronik „Mäerzeg 2000“ zurück ...