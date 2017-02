(che) - Die Diagnose Krebs zu erhalten ist schlimm. Noch schlimmer aber ist es, wenn Kinder gegen die Krankheit kämpfen müssen. Und Fakt ist, dass Krebs die erste Todesursache bei Kindern, die älter als ein Jahr sind, ist. Und dass 2016 sechs Kinder an Krebs gestorben sind. Die "Fondatioun Kriibskrank Kanner" setzt sich für die kleinen Patienten und ihre Familienangehörigen ein - und wünscht sich mehr Unterstützung von der Regierung.

Ein Zentrum für krebskranke Kinder in der "Kannerklinik" im "Centre hospitalier de Luxembourg" (CHL): Hier könnten die jungen Patienten mit allem versorgt werden, was sie benötigen, damit sie sich wohl fühlen. Sie könnten in ihrem gewohnten Umfeld behandelt werden - und auch die Eltern der Kleinen müssten nicht mehr so oft Reisen zu einem der 40 Kompetenzzentren ins Ausland antreten. Eine Sterbebegleitung im häuslichen Umfeld schließlich könnte den kleinen Krebspatienten und ihren Angehörigen den letzten Weg erleichtern.

Zeit, Finanzen, Personal: Es mangelt an vielem



2016-2017 sollte dieses Projekt umgesetzt werden, versprach Gesundheitsministerin Lydia Mutsch bei der letzten Pressekonferenz der Stiftung. Doch nun, knapp ein Jahr danach, stellt Direktorin Anne Goeres fest: "Es ist kaum etwas passiert, zumindest haben wir nichts mehr von dem Projekt gehört. Wir sind enttäuscht."

Dr. Isabelle Kieffer, Kinderärztin in der "Kannerklinik", stimmt zu: "Wir haben nicht genügend Betten in der "Kannerklinik", um diese Patienten zu versorgen. Zudem fehlt ein auf Kinderkrebs spezialisierte Onkologe, der sich Vollzeit um die Patienten kümmert. Denn Krebs bei Kindern ist etwas komplett anderes als bei Erwachsenen. Und vor allem mangelt es an einem: Zeit.

Und dieser Faktor ist wichtiger als man annehmen könnte, die Probleme fangen schon bei der Diagnose an, wie Dr. Kieffer weiter erklärt: "Eine Familie, die erfährt, dass ihr Kind Krebs hat, ist in einem Schockzustand - und in einem solchen hören Menschen nur etwa 20 bis 30 Prozent von dem, was ihnen gesagt wird. Im Zusammenhang mit Krebs beispielsweise oft nur das Wort ,Krebs'. Man muss sich also Zeit nehmen, um die Angehörigen zu beraten und ihnen alles zu erklären."

Die Realität ist weit davon entfernt. Derzeit haben Ärzte etwa 20 Minuten Zeit, um im Falle einer Diagnose, der Familie etwas zu erklären. Der Problempunkt hier: die Finanzen. Denn die Kosten für einen solchen Vollzeit-Spezialisten, der sich nur um krebskranke Kinder kümmert, werden derzeit nicht von der Gesundheitskasse übernommen. "Eigentlich hätten wir jemanden, der das tun würde, aber der arbeitet nicht umsonst", erklärt Dr. Guy Berchem.

Tropfen auf den heißen Stein



Die Ärzte und die Mitglieder der Stiftung sind zwar glücklich, dass die "Caisse nationale de santé" (CNS) 2017 ein Budget für eine Psychologin, eine Sekretärin und anderes Personal speziell für die kleinen Krebspatienten vorsieht - doch es fehlt einfach an einem Kinder-Onkologen", so Dr. Kieffer.



Ein weiteres großes Problem: kindgerechte Krebs-Medikamente. Seit zwei Jahren investiert die Stiftung nun schon in die Forschung, doch: "Die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, in die Medikamentenforschung für Kinder zu investieren. Bisher werden einfach nur die Medikamente für Erwachsene weiterentwickelt und an Kinder verabreicht. Der Grund: "Die Zielgruppe ist nicht zahlreich genug, es wird nicht genug Umsatz damit gemacht. Ein Schlag ins Gesicht für jede Mutter, die ihr Kind beerdigen muss", erklärt Anne Goeres.

Ziele sind gesetzt



Doch die Mitarbeiter, elf Festangestellte und 30 Ehrenamtler, kämpfen weiter. Sie haben sich für 2017 Ziele gesetzt:

Es gibt Arbeitsgruppen im Rahmen des "Plan National Cancer". Hier wird am "Droit de l´oubli" und dem "Retour à l école" gefeilt. Konkret bedeutet dies, dass Menschen, die als Kind an Krebs erkrankt waren, als Erwachsene keine überteuerten Versicherungsprämien mehr abschließen müssen. Und auch die Reintegration ins schulische Umfeld ist eine Thematik, an dem etwas geändert werden muss. Denn oftmals stellt es Lehrer, Kinder und ihre Familie vor große Herausforderungen", betont Anne Goeres. Doch auch der Kampf für den Aufbau eines "Nationalen Sektors für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie" werde weitergeführt.

Im Rahmen der Medikamentenforschung soll auch mehr passieren, deswegen engagieren sich die Vorsitzende der Organisation bei "Unite2Cure" und nehmen am 24.Mai an einem internationalen Kongress in Luxemburg teil. Die Stiftungsmitglieder setzen sich zudem für eine Regulierung der Arzneimittelpreise ein.



Gesundheitsministerin Lydia Mutsch war zwar bei der Pressekonferenz nicht vor Ort, schickte aber ein Video an die Stiftung, in dem sie sich äußerte. Sie versprach, weiterhin ihr Bestes in diesem Rahmen zu tun. Zudem habe sie sich bereits im Dezember für die Regulierung der Medikamentenpreise ausgesprochen.