(dho) - Hoch oben thront sie, die „Consolatrix afflictorum“ und überblickt die gesamte Kathedrale. Wohl platziert auf dem Votivaltar, den ihr vermutlich das Volk zum 100. Jahrestag der Erwählung zur Schutzpatronin der Stadt schenkte. Erst während der Schlussprozession verlässt sie für ein paar Stunden die Kathedrale und wird durch die Straßen der Hauptstadt getragen. Dies war jedoch nicht immer so. Die Marienstatue hat erst seit 1796 ihren festen Platz in der Kathedrale. Dabei gab es sie zu dem Zeitpunkt bereits mehr als 170 Jahre.



Die Schlussprozession vergangenes Jahr.

Foto: Lex Kleren

Doch wo war sie so lange? Die mehr als 390 Jahre alte Figur hat eine lange Geschichte zu erzählen. Ihre Bedeutung in der Geschichte Luxemburgs beginnt während des 30-jährigen Krieges. Dass Maria als „Trösterin der Betrübten“ gerade in der Zeit der Ursprünge der Oktave vermehrt in vielen Ländern auftauchte, war kein Zufall, sondern auch politisches Kalkül.



Die Zeit der Reformation

Es war in Zeiten von Kriegen, Seuchen, Hunger, kalten Wintern und der Reformation – die Menschen suchten Halt. Martin Luther hatte 1517 die Reformation in der römisch-katholischen Kirche angestoßen. In mehreren Ländern drohten daher konfessionelle Spaltungen. So auch auf dem Gebiet der heutigen Benelux-Staaten, wo sich damals ein Verband von Provinzen befand – die Spanischen Niederlande.



Die Schlussandacht der Oktave 1976.

Foto: Jean Weyrich

Die Glaubensfrage führte schließlich zum Auseinanderbrechen des Gebiets. Die zehn südlichen Provinzen, unter ihnen das Herzogtum Luxemburg, blieben spanisch und somit katholisch, die sieben nördlichen, reformierten Provinzen spalteten sich ab. Durch das Konzil von Trient, knapp 30 Jahre nach dem Beginn der Reformation Luthers, sollte die katholische Kirche sich erneuern, um wieder an Stärke zu gewinnen. Unter anderem sollten Marienwallfahrten gefördert werden, um den Zusammenhalt der Christen zu festigen.



Marienkult für den Zusammenhalt

Es ging also nicht nur um Glauben, sondern auch um Politik. Und so förderte das damalige Regentenpaar zwischen 1598 und 1633 Marienwallfahrten sogar mit Geld, um sich seine Gebiete zu sichern. So kam es, dass überwiegend dort, wo die Grenze der Konfessionen verlief, der Marienkult verstärkt gelebt wurde. Dazu arbeiteten die politischen Herrscher eng mit Geistlichen, insbesondere dem Orden der Jesuiten, zusammen. Einer von ihnen war der Jesuitenpater Jacques Brocquart, der auch Lehrer am Jesuitenkollegium war. Pater Brocquart gilt als Initiator der Oktave.



Die Treppe beim Knuedler während der Eröffnungsfeier der Oktave 1966.

Foto: Rene Weydert

Am 8. Dezember 1624 hat er am Tag der Unbefleckten Empfängnis, zusammen mit seinen Schülern, eine 73 Zentimeter große Muttergottesstatue aus Lindenholz, die Trösterin der Betrübten genannt wurde, unter einem Kreuz auf dem Glacisfeld vor den Toren der Stadt aufgestellt, um dorthin zu pilgern. Nur ein Jahr später wurde zu ihren Ehren die Neipuertskapelle gebaut, deren Grundmauern erst 2016 bei Arbeiten für die Tram wiederentdeckt wurden.



Noch bevor die Kapelle jedoch fertiggestellt war, erkrankte Pater Brocquart an der Pest. Wie durch ein Wunder überlebte er die Krankheit und pilgerte zu der Marienstatue. Seine Geschichte der Wunderheilung löste einen regelrechten Hype aus. Ab 1640 wurde die kleine Kapelle bereits vergrößert. In einem Monat sollen bis zu 12 000 Pilger zu der Statue gekommen sein.



Verlängerung der Oktave

Um den vielen Pilgern gerecht zu werden, wurde die Oktave organisiert. Die Gläubigen zogen dann mit der Marienstatue durch die Straßen der Innenstadt bis zu der Jesuitenkirche, der heutigen Kathedrale, wo sie an acht Tagen verehrt wurde. Ihren definitiven Platz erhielt die Statue erst 1796 in der Kathedrale. Dies nachdem die Neipuertskapelle während der französischen Revolution zunächst wahrscheinlich kurzzeitig von den Besatzern als Schlachthaus genutzt und dann zerstört wurde.



Die Statue der Muttergottes konnte gerettet werden. Um die Wichtigkeit der Muttergottes für die Bevölkerung zu unterstreichen, wurde sie 1666 zur Schutzpatronin der Stadt erkoren und 1678 sogar zu der des Landes.