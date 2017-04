(mth) - Das Bordell flog im Oktober 2011 auf, als eine Frau die Polizei in Düdelingen anrief. Sie sei als Prostituierte von einem Freier vergewaltigt worden, berichtete sie. Die Beamten gingen der Sache nach und stellten fest, dass in der Wohnung, in welcher die Frau ihrem Gewerbe nachging, eine zweite Frau anwesend war – offenbar ebenfalls eine Prostituierte.

Die Ermittlungen bestätigten den Verdacht, nachdem die Telefone der Mieterin sowie ihres Freundes abgehört wurden. Offenbar handelte es sich um ein organisiertes Bordell, das von Joëlle H. sowie ihrem Freund Armando H. betrieben wurde. Am Montagnachmittag musste sich das Paar sowie deren Vermieter vor Gericht verantworten.

Die beiden holten junge Frauen, meist Brasilianerinnen, aus Spanien und Portugal nach Luxemburg, damit diese sich dort prostituieren konnten. In zwei Wohnungen in Düdelingen sowie in Differdingen hausten und arbeiteten zeitweise fünf Frauen gleichzeitig. Sie zahlten keine Miete, mussten aber im Gegenzug die Hälfte ihres Verdienstes an das Paar abgeben. Nahrungsmittel sowie Kondome mussten sie aus eigener Tasche bezahlen. Zwang wurde nach Erkenntnissen der Ermittler nicht auf die Frauen ausgeübt.

Der Vermieter als Kunde und Komplize



Der Besitzer der Wohnungen Diego B., ein Immobilienmakler, wusste offenbar von dem Betrieb. Joëlle H. die ebenfalls seit Jahren als Prostituierte arbeitete, sagte aus, dass B. Kunde in dem Etablissement gewesen sei und aufgrund der Illegalität des Gewerbes überhöhte Mieten verlangt habe. Während das Paar geständig ist, leugnet B., von dem Geschäft gewusst zu haben. Die Ermittler fanden allerdings eine SMS, in der sich B. bei Joëlle L. erkundigt, „wann sie denn neue Mädchen bekomme“.

Für die Staatsanwaltschaft sind die Tatbestände der Zuhälterei, des Menschenhandels sowie der Geldwäsche in allen drei Fällen erwiesen. Es handele sich um einen besonders schlimmen Fall, da die Prostituierten sich auch ohne Zwang in einer besonders verletzbaren Situation befunden hätten. Haftstrafen zwischen drei Jahren und 20 Monaten sowie Geldstrafen und ein Gewerbeverbot seien daher angemessen. Das Urteil wird am 4. Mai gefällt.