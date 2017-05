(rsd) - Bürgermeister Dan Biancalana (LSAP) bestätigte am Freitagmorgen in der Gemeinderatssitzung auf Anfrage von Victor Haas (ADR), dass es am 2. Mai eine Unterredung mit Transportminister François Bausch (Déi Gréng) wegen der direkten Zugverbindungen Düdelingen-Luxemburg gab.



Begründet wird die Absicht, Verbindungen abzuschaffen, mit einer Reorganisation des Streckennetzes, u.a. aufgrund von Verspätungen, und dem Umbau der Bahnstrecke Luxemburg-Bettenburg. Laut Aussagen des zuständigen Ministers sollen die Maßnahmen ab 2018 in Kraft treten.

Zurzeit gibt es sechs Direktverbindungen von Düdelingen nach Luxemburg. Gemäß den Vorstellungen des Transportministeriums soll je ein Zug am Morgen und am Abend beibehalten werden. Laut Dan Biancalana hat sich Düdelingen als viertgrößte Gemeinde des Landes dafür ausgesprochen, dass Direktverbindungen erhalten bleiben sollen.



Vor allem die Züge mit Abfahrt um 6.35 und 7.40 Uhr sollen weiterhin Düdelingen mit der Hauptstadt auf direktem Weg verbinden. Vor der Sommerpause will man sich wieder treffen, um über eine Lösung zu diskutieren, wie der Bürgermeister erklärte.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.