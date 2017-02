(TJ/vb) - Am Dienstagmorgen kollidierten zwischen Bettemburg und Zoufftgen ein Personen- und ein Güterzug. Der Lokführer des Personenzuges und eine weitere Person wurden schwer verletzt eingeklemmt. Kurz vor Mittag bestätigte die Polizei, dass ein Mensch den Unfall nicht überlebt hat. Eine Person war auch nach 12.00 Uhr noch vermisst.



Die Bergung der sechs verletzten Passagiere gestaltete sich als schwierig.

Das Zugunglück ereignete sich zwischen dem Rangierbahnhof Bettemburg und der französischen Grenze bei Zoufftgen, in Höhe des Husky-Werks. Nach Informationen der CFL prallten die zwei Züge frontal auf dem selben Gleis ineinander.



Der Personenzug war um 8.30 Uhr in Luxemburg abgefahren und kurz hinter der Ortschaft Bettemburg mit dem in Richtung Luxemburg fahrenden Güterzug kollidiert.



Dieser war mit zwei schweren Elektroloks bespannt, so dass der erste Wagen des Personenzugs den Großteil der Energie auffangen musste und dabei fast völlig zerstört wurde. Der Lokführer des Triebwagens wurde sehr schwer verletzt eingeklemmt. Mehr Glück hatte der Lokführer aus dem Güterzug: Er wurde nur leicht verwundet.

Laut Angaben der Polizei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die Bergung aus dem völlig zerstörten Doppelstock-Triebwagen vom Typ Alsthom gestaltete sich schwierig, eine Person waren bis 12.00 Uhr immer noch nicht geborgen.



Scheinbar weil man sicher gehen wollte, dass nicht noch weitere Personen im Zug eingeklemmt waren, setzte man ab dem späten Vormittag auch Suchhunde ein. Vor Ort wurde ein „Poste médical avancé“ eingerichtet.

Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt recht wenig Passagiere im nach Frankreich fahrenden Zug. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es sich um einen zu dieser Zeit in Richtung Luxemburg fahrenden und vollbesetzten Grenzgänger-Züge gehandelt hätte, der einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden Zug gerammt hätte.

Nach den Aussagen eines pensionierten Eisenbahners, der zum Zeitpunkt des Unglücks mit seinem Hund spazieren ging und der den Knall in knapp einem Kilometer Entfernung noch vernahm, fahren die Güterzüge an dieser Stelle normalerweise mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h, derweil die Personenzüge Bettemburg mit 130 km/h verlassen dürfen. Wie schnell die Unglückszüge fuhren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Zusammenstoß ereignete sich in unmittelbarer Nähe zu zwei Weichen, die die beiden Gleise miteinander verbinden.



Mehrere Güterwagen waren bei dem Zusammenprall aus den Schienen gesprungen. Dies bedingt, dass die komplette Strecke unpassierbar ist und während voraussichtlich 48 Stunden gesperrt bleibt. Dies bezieht sich auf die Linie 90 (Luxemburg-Frankreich). Zwischen Luxemburg und Esch-Alzette rollten die Züge am späten Dienstagmorgen wieder.

Gegen 10.30 Uhr begannen die Räumungsarbeiten mit schwerem Gerät der CFL und des Zivilschutzes. Unterdessen trafen auch französische Ermitttler am Unglücksort ein. Zusammen mit ihren luxemburgischen Kollegen begannen sie mit der Forschung nach der Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Spurensicherung der Polizei mit einer Untersuchung beauftragt.

Transportminister Bausch macht sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Zusammen mit Innenminister Dan Kersch werden die beiden Regierungsmitglieder um 12.30 Uhr weitere Details bekannt geben.



Accident de trains à #Zoufftgen: 2 blessés légers sortis et 2 personnes encore incarcérées #Luxembourg selon le porte-parole des CFL pic.twitter.com/KIj4g4PWCc — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) February 14, 2017

Die Zugstrecken nach Frankreich (Linie 90) und nach Esch/Alzette (Linie 60) sind voraussichtlich für bis zu 48 Stunden unterbrochen, die Eisenbahn versucht, Ersatzbusse zu organisieren. Auch die TGV-Verbindungen sind betroffen. Wegen des Einsatzes sind ebenfalls die Straßen um den Unglücksort für jeglichen Verkehr gesperrt.



Der Doppelstock-Triebwagen wurde bei der Kollision schwer beschädigt.

Der Vorfall ruft Erinnerungen an das Zugunglück von Zoufftgen 2006 wach. Damals waren ebenfalls ein Passagier- und ein Güterzug zusammengestoßen, und zwar unmittelbar auf der luxemburgisch-französischen Grenze. Bei dem Zusammenstoß wurden sechs Menschen getötet und zwei schwer verletzt.