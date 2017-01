(che) - In Mamer am Kreisverkehr ereignete sich am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei stießen zwei Fahrzeuge gegeneinander.



Statt sich gütlich zu einigen, ist einer der Fahrer der Meinung, dass der andere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss steht- und ruft die Polizei.

Doch nach einem Alkoholtest stellen die Beamten fest: Nicht die beschuldigte Person ist, wie vom Hilfesuchenden angegeben, betrunken, sondern der Anrufer selbst.



Der Führerschein wurde eingezogen.