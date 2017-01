(dho) - Eine Frau wurde am Samstag kurz nach Mitternacht in ihrem Haus in Hesperingen überfallen. Die zwei Täter waren vermutlich durch den Haupteingang in das Haus eingedrungen. Zum Zeitpunkt der Tat war die Frau alleine mit ihren zwei Kleinkindern.



Die Einbrecher waren mit Pfefferspray bewaffnet und forderten die Frau auf, ihnen Bargeld auszuhändigen. Einer der Täter durchwühlte das Haus, während der andere die Frau bewachte. Sie wurde mit einem Messer bedroht und erhielt Schläge gegen den Kopf. Dabei wurde sie laut Polizeibericht wiederholt nach Bargeld gefragt.



Die Frau versicherte immer wieder kein Geld zu Hause aufzubewahren. Nachdem die Täter das Haus verlassen hatten, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Diese verlief jedoch ergebnislos.



Laut Zeugenaussage waren die beiden Täter dunkel gekleidet, hatten ihr Gesicht verdeckt und sprachen gut Französisch. Einer der Täter sei kräftig und groß gewesen, der andere kleiner und dünner.