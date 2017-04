(SH) - „Ich übernehme die Verantwortung für den Unfall und ich gebe zu, dass ich der Kontrolle entgehen wollte. Doch ich bin nicht damit einverstanden, dass ich als kaltblütiger Mörder hingestellt werde. Ich habe das Gefühl, dass meine Aussagen nicht berücksichtigt wurden.“



Wie in erster Instanz, betonte Jérémy L. am Dienstag auch vor den Berufungsrichtern, dass es sich beim dem Vorfall in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 2013 um einen Unfall handelte. Der Franzose musste sich vor Gericht verantworten, nachdem er bei einer Kontrolle an der „Aire de Capellen“ einen Zollbeamten angefahren und derart schwer verletzt hatte, dass Letzterer in Lebensgefahr schwebte und bleibende Schäden davontrug.



Jérémy L. hatte stets betont, den Beamten nicht gesehen zu haben. In erster Instanz hatten die Richter ihm nur wenig Glauben geschenkt und den mittlerweile 30-Jährigen zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Ein reiner Reflex



Die Anwälte von Jérémy L. betonten am Dienstag, dass ihr Mandant beim Versuch, der Kontrolle zu entkommen, aus reinem Reflex gehandelt habe. Er habe sicherlich nicht alles richtig gemacht. Von versuchtem Totschlag könne man jedoch nicht reden. Hierfür sei ein vorsätzliches Handeln nötig, das es nicht gegeben habe. Der Vorfall habe sich innerhalb weniger Sekunden abgespielt. Nicht genügend Zeit, um gewissenhaft zu entscheiden, den Zöllner anzufahren.

Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft ließ diese Zweifel gelten. Demnach könne man den versuchten Totschlag nicht zurückbehalten. Jérémy L. habe sich jedoch der Rebellion, Körperverletzung, Fahrerflucht, unterlassener Hilfeleistung und des Fahrens ohne Führerschein schuldig gemacht. Er forderte eine Haftstrafe von acht Jahren ohne Bewährung, eine Geldstrafe sowie ein fünfjähriges Fahrverbot.



Das Urteil ergeht am 16. Mai.

