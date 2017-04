(dho) - In der Ortsausfahrt von Brouch ist es am Mittwochmittag kurz vor 13 Uhr auf der N8 Richtung Reckingen zu einem Unfall gekommen in den drei Fahrzeuge verwickelt waren.



Wie es zu dem Unfall kam, konnte noch nicht geklärt werden, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Zweckdienliche Informationen in Bezug auf die beteiligten Fahrzeuge, können der Polizei aus Mersch unter der Nummer 4997-9500 mitgeteilt werden.



Der Unfall ereignete sich im Zuge eines Überholmanövers. Zwei Fahrzeuge hatten sich überschlagen. Eines davon hatte Feuer gefangen. Jedoch war es einer Privatperson gelungen, den Brand, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, zu löschen.



Eine Person wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die beiden Insassen der anderen Wagen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Strecke war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.



Vor Ort weilte das First Responder Team Boevingen-Attert, der Rettungsdienst und ein Krankenwagen aus Lintgen, ein Krankenwagen aus Mamer, einer aus Redingen und der Notarzt aus Ettelbrück, sowie die Polizei aus Mersch.