(dho) - Ein Graffiti des Künstlers Pearson C, auch bekannt als Sumo, wurde in der Nacht zum 10. Februar in der Hauptstadt entwendet.

Foto: Polizei

Das Kunstwerk war auf einer Holzplatte angebracht, die dazu diente, das Schaufenster des leerstehenden Geschäftes "Josy Welter" in der Rue Genistre beim "Roude Pëtz", abzudecken.



Die Polizei fahndet nach dem Täter. Zeugen sind gebeten sich unter der Notrufnummer 113 oder bei der Polizeidienststelle in der Hauptstadt unter der Nummer 4997-4500 zu melden.