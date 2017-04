(L.E.) - Am Sonntagmorgen ging gegen 7.30 Uhr eine Meldung bei der Polizei ein, nach der es eine Massenschlägerei auf einem Parkplatz in der Rue de Hollerich in der Hauptstadt gäbe. Die Rede war von zehn bis 15 sich prügelnden Personen.

Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Lage beruhigt. Allerdings fand die Polizei eine Person mit einer Platzwunde vor, die ins Krankenhaus gebracht werden musste.



Hier wurde festgestellt, dass die vermeintliche Platzwunde in Wahrheit durch einen Schuss verursacht worden war. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich beim polizeilichen Notrufdienst 113zu melden.