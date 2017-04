(jag) - Bei einer Verkehrskontrolle auf der N15, in Büderscheid wurde am späten Montagmorgen ein Fahrzeug mit belgischen Erkennungstafeln gestoppt. Der Beifahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und flüchtete in ein Waldgebiet. Die Polizei suchte das Gebiet per Hubschrauber ab, vom Flüchtigen fehlt bisher aber jede Spur. Die Suche wurde kurz nahc Mittag abgebrochen. Der Mann war der belgischen Polizei wegen einer Reihe von Delikten bekannt. Der Fahrer konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.



Beim Flüchtigen handelt sich um eine männliche Person mit blonden Haaren, rund 1,85 m groß, bekleidet mit einem schwarzem Pullover und blauen Jeans. Die Polizei rät, in und um Raum Büderscheid/Kaundorf keine Anhalter mitzunehmen und jegliche Hinweise über diese Person an den Notruf 113 weiter zu leiten.