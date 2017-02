(TJ) - Im Juli vergangenen Jahres stahlen zwei Frauen einer Kundin in Bartringen eine Geldbörse. Wenig später versuchten die beiden an einem Geldautomaten in Strassen mit den erbeuteten Bankkarten Geld abzuheben.



In Zusammenarbeit mit dem Geldinstitut hat die Polizei nun Fotos der beiden Frauen sichergestellt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zur Identität der beiden Frauen nimmt die Polizei aus Capellen unter der Nummer 4997 - 3500 entgegen.