(dho) - In der Rue des Puteaux in Esch/Alzette wurden Samstagnacht mehrere am Straßenrand abgestellte Wagen beschädigt.



Bei sechs Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen durchstochen.



Die Polizei aus Esch/Alzette bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 4997-5500 zu melden.