(dho/SH) - Die Polizei hatte am Montag einen Zeugenaufruf gestartet, um nach einem Mann zu suchen, der sich am Abend des 18. September 2016 im Zug von Rodange zum Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt befand.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat sich der Mann, der im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gesucht worden war, gestellt.