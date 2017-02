(na) - In der Nacht zum Samstag wurde in Esch/Alzette ein Einbrecher von der Einwohnerin auf frischer Tat ertappt. Er flüchtete vom Haus in der Rue de Portland in Richtung Lallingen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er nicht gefunden werden. Der Flüchtige ist von Typ Südländer, etwa Mitte dreißig und etwa 1,60 Meter groß.

Er trägt kurze schwarze Haare, einen grauen Pullover mit Kapuze, schwarzen Ärmeln sowie weiße Turnschuhe. Eventuelle Zeugen sind gebeten sich beim 113 zu melden.



Drei weitere Einbrüche



Außerdem fanden am Freitag Einbrüche am späten Nachmittag in Niederkerschen, in der Rue du Bois in einem Einfamilienhaus statt.



In den Abendstunden wurde in Reckingen/Mess in einem Haus in der Rue Jean-Pierre Hilger eingebrochen. In Luxemburg wurde schließlich in der Nacht in ein Geschäft in der Route de Thionville eingebrochen.