(TJ) - Die Masche ist alt und genauso dreist. Fahrzeuge mit wertvollen Alufelgen werden aufgebockt und die Räder abmontiert. Eine dreiste Bande von Dieben machte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Region Holzthum/Hosingen auf diese Art und Weise gleich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Die verduzten Besitzer fanden ihre Wagen auf Betonziegel aufgebockt vor.



Den einzigen wirksamen Schutz gegen diese Art des Diebstahls stellen so genannte Felgenschlösser dar - spezielle Muttern, die sich nur mit einem geeigneten Werkzeug und nicht mit einem herkömmlichen Schlüssel herausdrehen lassen.



Die Polizei wurde mit mehreren Anzeigen befasst und sucht nun per Aufruf nach eventuellen Zeugen, die die Diebe gesehen haben. Hinweise sind an die Polizeistelle Diekirch unter der Nummer 4997 8500 zu richten.