(TJ) - Der Vorfall trug sich am Mittwochabend am Verteilerkreis Gluck, am Ende der A3 zu: Polizeibeamte waren gegen 22 Uhr dabei, eine Geschwindigkeitskontrolle durchzuführen, als ihnen ein Wagen auffiel, der mit sichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Kontrollstelle gesteuert wurde und dabei ein anderes Fahrzeug überholte. Die Messung ergab stolze 192 km/h - die Höchstgeschwindigkeit ist an dieser Stelle auf 70 km/h begrenzt.



Trotz seiner forschen Gangart schaffte es der Fahrer, sein Auto durch den Kreisverkehr zu steuern und anschließend in unbekannter Richtung zu flüchten. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug - ein hellgrauer Audi vom Typ A4 oder A6 Avant - blieb ergebnislos.



Daher bittet die Polizei um Zeugenaussagen. Der Wagen dürfte entweder auf der Autobahn oder auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen sein. Auch der Fahrer des Wagens, den der flüchtige Automobilist kurz vor dem Autobahnende überholte, ist gebeten, sich unter der Nummer 4997-4500 zu melden.

Führerschein eingezogen

Pech hatte ein weiterer Raser, der an dergleichen Stelle wenig später mit 130 km/h gemessen wurde: Ihm wurde noch an Ort und Stelle die Fahrerlaubnis entzogen.