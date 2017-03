(mth) - Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der am vergangenen Freitag im Bahnhofsviertel einen Mann zusammengeschlagen und schwer verletzt hat.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, kam es am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Nähe eines Supermarkts zu einer Schlägerei, di zunächst ohne weitere Folgen blieb.



Am Samstagmorgen musste sich das Opfer jedoch mit Schmerzen ins Krankenhaus begeben, wo es sofort notoperiert werden musste.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der folgendermaßen beschrieben wird: der Mann trug eine blaue Jeans-Hose und eine blaue Jacke sowie eine Kappe und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 4997-4500 oder dem Notruf 113 in Verbindung zu setzen.