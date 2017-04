(L.E.) - Zivilcourage bewiesen Zeugen eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in der Hauptstadt. Nachdem gegen 7 Uhr ein alkoholisierter Autofahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren und eine Verkehrsampel gerammt hatte, hielten sie den Schuldigen - der flüchten wollte - bis zum Eintreffen der Polizei fest.



Letztere stellte fest, dass der Autofahrer, wie es im Polizeibericht heißt: "stockbetrunken" war. Der Führerschein wurde eingezogen.



