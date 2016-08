(stb) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet Trier zu einer Verfolgungsjagd. Ein dunkler Golf GTI aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich fiel einer Zivilstreife mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hindenburgstraße auf und wurde verfolgt. In der Kahlenfelsstraße, an der Einmündung zum Paulusplatz gefährdete das flüchtige Fahrzeug eine Radfahrerin, die die Fahrbahn überqueren wollte und fuhr mit quietschenden Reifen weiter.

Das flüchtige Fahrzeug setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Autobahn A 602 fort. Am Moselufer wurde das Fahrzeug innerorts mit mehr als 120 km/h gemessen. Auf der Autobahn dürfte das Fahrzeug mit mehr als 200 km/h unterwegs gewesen sein. Die Verfolgung durch das Zivilfahrzeug mit Blaulicht wurde abgebrochen.



Zeugen, insbesondere die Radfahrerin, die gefährdet wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden:



Tel: 0651/9779 3200

