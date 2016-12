An Weihnachten wurde kurz nach 22 Uhr in Luxemnburg-Stadt eine Frau überfallen. Sie stand mit ihrem Ehemann vor einem Schaufenster in der Grand-Rue, als ein Radfahrer kurz neben ihr stehen blieb und ihr die Tasche von der Schulter riss. Die Frau hatte noch veruscht, die Tasche festzuhalten, ist dabei hingefallen und hat sich am Knie verletzt. Der Dieb flüchtete in Richtung Place d'Armes. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb erfolglos.



Der Täter ist südländischer Herkunft, zwischen 20 und 30 Jahre alt und hat einen Drei-Tage-Bart. Er hat schwarzes Haar, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kopfbedeckung. Er war mit einem roten Mountenbike unterwegs.



Die gestohlene schwarze Lederhandtasche ist von der Marke Pimko, hat die Form eines Briefumschlags und ist mit Nieten besetzt. Darin befand sich ein beigefarbener Geldbeutel der Marke Hermès, sowie ein Parfum von Armani Collection Privée.



Zeugen können sich bei der Polizei melden.



