(tom/LW) - In Bonneweg stieß eine Polizeistreife an Heiligabend gegen 20.20 Uhr auf einen schwer verletzten Mann, der blutüberströmt am Boden lag. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Frau zur Ordnung gerufen hatte, die ihren Hund gegen die Fassade seines Hauses urinieren gelassen hatte. Daraufhin schlugen mehrere Begleiter der Frau den Hausbesitzer zusammen. Die mutmaßlichen Schläger konnten kurze Zeit später ausfindig gemacht werden, schilderten die Gegebenheiten aber aus einer total anderen Perspektive.



Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum genauen Ablauf machen können.



Der Verletzte erlitt mehrere Frakturen und musste notoperiert werden. Sämtliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle CI-Luxemburg oder an die Notrufzentrale 113.





