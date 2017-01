(dho) - Ein oder mehrere Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr eine Baustellentoilette zwischen Oberdonven und Gostingen vermutlich gesprengt. Die Außenwände sind aus ihrer Halterung gerissen worden. Plastikteile der Toilette waren in der gesamten Umgebung verstreut und hingen sogar in den Bäumen.



Vermutlich hat eine Explosion das Klo derart beschädigt. Eine Frau, die auf dem CR143 an der Baustelle vorbeifuhr, war auf die Toilette aufmerksam geworden. Sie meldete der Polizei, dass noch Funken zu sehen seien und sich ein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe befinde.



Als die Beamten eintrafen, konnten sie das beschädigte Klo vorfinden. Da die Umstände zur Zeit noch unklar sind, wird nach Zeugen gesucht. Zweckdienliche Hinweise können der Polizei aus Grevenmacher unter der Nummer 4997-500 mitgeteilt werden. Auch nach dem Autofahrer, der vor Ort gesehen wurde, wird gesucht, da er Zeuge der Explosion sein müsste.



