1. Gut vorbereitet

Wer sein Kind am ersten Schultag nicht überfordern will, sollte bereits vorher einige Male gemeinsam mit ihm den Schulweg abgehen. Denn Kinder brauchen bis zu dreimal mehr Zeit als Erwachsene, um auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu reagieren. Schon durch ihre geringe Größe fehlt gerade ABC-Schützen der wichtige Überblick. Hilfreich beim Üben des Schulwegs ist es, wenn die Eltern immer mal wieder in die Hocke gehen, um den Straßenverkehr aus Sicht des Kindes zu erleben. Ein Rollentausch hilft beim Schulwegtraining: Die Eltern lassen sich von ihrem Kind den Schulweg erklären.

Bei der Auswahl eines geeigneten Schulwegs sollten Eltern bedenken, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist.

Die Broschüre „Klenge Guide fir op d'Strooss“ ist ein nützliches Instrument zur Verkehrserziehung. Diese Broschüre kann bei der Sécurité Routière bestellt oder direkt abgeholt werden. Um die Versandkosten zu decken, sollte man eine Briefmarke im Wert von 1,40 Euro an die Sécurité Routière, Boîte Postale 29, L-8005 Bartringen senden.





Schulutensilien können bedenkliche Stoffe enthalten, die besonders für die Gesundheit von Kindern problematisch sind.

2. Clever einkaufen

Die nationale Kampagne „Ech kafe clever“ hat eine Liste von umweltfreundlichen und für die Gesundheit unschädlichen Schul- und Büromaterialien zusammengestellt. In dieser Produktliste wurden über 1200 Schulmaterialien, wie zum Beispiel Blei- und Buntstifte, Kugelschreiber, Papierblöcke und Hefte nach strengen Kriterien bewertet. Man erhält die Liste im Internet unter der Adresse www.ech-kafe-clever.lu . Gesunde, umweltfreundliche und auch kostengünstige Schulmaterialien werden im Handel mit dem Hinweis „Clever akafen – Produkte empfohlen durch die SuperDrecksKëscht“ angeboten.





Anerkennung ist für Schulanfänger eine wesentliche Lernmotivation.

3. Interesse zeigen

Eltern sollte echtes Interesse am Schulalltag des Kindes zeigen. Schulkinder erleben viel, diese Eindrücke möchten sie mit ihren Elten teilen. Deshalb brauchen sie besonders viel Aufmerksamkeit. Je mehr Rückhalt das Kind spürt, umso gefestigter wird sein Vertrauen in seine Eltern. So wird es später im Idealfall auch über schlechte Noten und schwerwiegende Probleme mit ihnen sprechen, bevor es zu spät ist.



Manchmal wird das Kind über schwierige Situationen mit seinen Mitschülern und Lehrern berichten. Vieles davon gehört zum sozialen Entwicklungsprozess und muss vom Kind selbst bewältigt werden. Indem man ihm aufmerksam zuhört, ermuntert man sein Kind, Herausforderungen mutig entgegenzutreten.





Fernseher, Video-Spiele, Handy und Computer sollten aus dem Schlafzimmer verbannt werden.

4. Frisch und ausgeruht

Schulanfänger benötigen mindestens acht Stunden Schlaf, um in der Schule leistungsfähig zu sein. Ungeregelte Schlafzeiten wirken sich negativ auf die Lernkapazität des Kindes aus. Längerer Schlaf am Wochenende kann fehlende Stunden in der Woche nicht wieder wettmachen. Die Eltern sollten unbedingt darauf achten, den Schlafrhythmus des Kindes genau einzuhalten. Ausnahmen sollten besonders in den ersten Wochen nach der Einschulung keine gemacht werden. Ebenso wichtig sind Einschlafrituale die dabei helfen, den Tag ruhig ausklingen zu lassen.





Bringen Eltern ihrem Kind frühzeitig bei, ungeliebte Aufgaben sofort zu erledigen, erleichtern sie ihm damit den Schulanfang.

5. Alles in Ordnung

Ordnung ist das halbe Lernen, deshalb sollten Eltern von Schulanfängern geduldig und mit liebevoller Konsequenz das Kind dazu anhalten, aufzuräumen und seine Schulsachen zu ordnen. Sie sollten dabei mit dem guten Beispiel vorangehen, und das Wegräumen und Einsortieren regelmäßig und mit guter Laune erledigen. Denn die Kinder schauen sich das Verhalten der Eltern ab. Sie müssen erst lernen, Verantwortung für ihre Schulaufgaben zu übernehmen. Hilfreich dabei ist ein Wandkalender, auf dem alle wichtigen Termine in Bezug auf die Schule eingetragen werden. So lernt das Kind, sich einen Überblick zu verschaffen, und sich zu organisieren.





Der Schulranzen sollte dicht am Rücken liegen und die Bewegungsfreiheit des Kindes nicht einschränken.

6. Der muss passen

Der erste Schulranzen sollte keine Überraschung sein, vielmehr sollte das Kind ihn selber, aus einer Vorauswahl von sicheren und ergonomischen Modellen, aussuchen können. Die Norm DIN 58124 legt fest, welche Kriterien ein sicherer Schulranzen erfüllen muss. Dementsprechend sollen zehn Prozent der Rück- und Seitenflächen retroreflektieren, das heißt das Licht der Scheinwerfer bei Dunkelheit zurückwerfen. Dieser Katzenaugeneffekt funktionieren aber nur, wenn die Autos mit Licht fahren. Tagsüber, bei Nebel oder Regen, sowie in der Dämmerung müssen die Ranzen zusätzlich grell leuchten. Aus diesem Grund sollen 20 Prozent des Schulranzens mit orangeroten oder gelben Signalflächen versehen sein. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, doch Modelle mit modischen Motiven und Farben leuchten oft zu wenig und sind somit ein Sicherheitsrisiko.





Damit morgens nicht zu lange herumgetrödelt wird, kann man einen Zeitplan aufstellen, den man mit dem Kind durchgeht.

7. Bloß kein Stress

Erstklässler fiebern dem ersten Schultag oft entgegen. Umso wichtiger ist es, dass die Eltern schon in der Zeit davor Ruhe bewahren und ihr Kind nicht durch ihre eigene Anspannung nervös machen. Je besonnener sich die Eltern an diesem Tag verhalten, desto entspannter wird er auch für das Kind. Rechtzeitiges Aufstehen ist das A und O eines gelungenen Starts in den Tag. Angehende Schulkinder brauchen viel Struktur, um sich in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Eine morgendliche Routine ist dabei sehr hilfreich. Die Eltern sollten das Kind mit Geduld unterstützen, wenn es in der ersten Zeit für seine Aufgaben viel Zeit benötigt und die geforderte Selbständigkeit noch nicht besitzt. Es muss erst lernen, dass man sich nicht eine halbe Stunde Zeit lassen kann, um die Schultasche zu packen.





Das gesamte Gestell des Schreibtisches und auch der Stuhl sollten möglichst stabil sein.

8. Dynamisches Sitzen

Der Schreibtisch und der Stuhl, auf denen das Kind seine Hausaufgaben erledigt, müssen sich individuell einstellen lassen, starre Möbel sind ungesund. Beides muss mit dem Kind mitwachsen können, also in der Höhe verstellbar sein. Auch sollte der Stuhl den Rücken des Kindes in verschiedenen Positionen stützen. Die Eltern dürfen denn auch nicht vergessen, regelmäßig zu kontrollieren, ob die Einstellung von Tisch und Stuhl noch passt und sie gegebenenfalls korrigieren. Damit das Kind nicht mit einem runden Rücken am Schreibtisch sitzt, sollte man die Tischplatte neigen können. Wichtig dabei ist, dass entlang der Platte eine Fangleiste verläuft, damit nichts auf den Boden rutscht. Diese Schiene muss aber unbedingt versenkbar sein, damit sie in der waagerechten Position nicht an den Unterarmen drückt.





Kinder sollen erfahren können, dass Fehler machen und Scheitern zum Leben gehören, und man es dann am besten einfach auf ein Neues versucht.

9. Ohne Angst

Der Schulstart ist für Erstklässler oft mit Ängsten und Unsicherheit verbunden. Das Kind sollte auf keinen Fall das Gefühl haben, in dieser neuen Situation ganz auf sich allein gestellt zu sein. Übertriebene Strenge und Disziplin haben einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Eltern sollten vermeiden, ihr Kind wegen schulischer Leistungen unter Druck zu setzen. Vielmehr sollten sie optimistisch bleiben und es unterstützen, wenn es in der Schule mal nicht so gut läuft. Kinder lernen besonders dann gut, wenn sie keine Angst vor Strafen haben müssen. In keinem Fall dürfen Eltern die Wertschätzung ihrer Kinder von deren schulischem Erfolg abhängig machen.





Kinder lernen durch Nachahmung und die Eltern sind ihre Vorbilder. Das gilt natürlich auch für das Verhalten auf der Straße.

10. Los geht’s!

Bei schlechten Sichtverhältnissen sollte man sich und sein Kind für den Weg zur Schule immer hell kleiden, um so einen Kontrast zur dunklen Umgebung zu schaffen. Denn: Die Sicherheit hängt im Wesentlichen von der Sichtbarkeit ab. Am besten zieht man dem Kind eine Sicherheitsweste über, oder man befestigt Reflektoren an seiner Kleidung. Eltern sollten immer wieder kontrollieren, ob sich das Kind im Straßenverkehr so verhält, wie sie es mit ihm geübt haben. Fährt das Kind mit dem Bus in die Schule, muss man ihm erklären, warum es gefährlich ist, an der Haltestelle zu toben. Auch sollte es deutlichen Abstand zum heranfahrenden Bus halten, nicht gegen die Türen drücken und beim Einsteigen nicht drängeln.

Quellen: Sécurité Routière, ADAC, dpa, Kinderbildungswerk, Verbraucherzentrale, Stiftung Warentest, Kanner- Jugendtelefon, Bundesministerium für Bildung.

Zusammenstellung: Mireille Meyer