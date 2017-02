(mth/SH) - Vor zwei Wochen noch hatte sich Gheorge V. wenig begeistert gezeigt, dass er sich wegen seiner Beteiligung an einem Einbruch in einem IT-Unternehmen in Cloche d'Or am 6. Juli 2006 vor Gericht verantworten musste. Gestern durfte er aufatmen: Der heute 32-jährige Rumäne wurde freigesprochen.

Eine DNS-Spur die an einer Taschenlampe am Tatort gefunden worden war, konnten die Ermittler erst 2014 Gheorge V. zuordnen. Ein Ereignis, das in den letzten Jahren immer wieder vorkommt, da erst vor wenigen Jahren damit begonnen wurde, europaweit die Datenbanken mit DNS-Profilen untereinander abzugleichen. Im Fall Gheorge V. hatte der Treffer zu einer Verhaftung und im Oktober zu dessen Auslieferung nach Luxemburg geführt.

Der Angeklagte hatte vor Gericht bestritten, jemals in Luxemburg gewesen zu sein. Auch wollte er nie einen Einbruch verübt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm wenig Glauben geschenkt und eine zweijährige Haftstrafe gefordert.

