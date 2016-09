(nas) - Sophia Jansen wurde im September 2006 auf Sint Maarten in der Karibik geboren, wohnt seit 2007 mit ihrer Familie in Wasserbillig und besucht seit diesem Jahr die Waldorfschule. In ihrer Freizeit malt die Zehnjährige, spielt mit ihren beiden Brüdern und nimmt Klavierunterricht.



Doch eines unterscheidet sie von ihren gleichaltrigen Freunden: Seit 2014 organisiert sie selbst Konzerte für den guten Zweck ...