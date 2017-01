+++ Finanzminister Pierre Gramegna hält sich noch bis Samstag in Japan und in Hong Kong auf. Er wird seinen japanischen Amtskollegen Taro Asop zu einem Arbeitstreffen begegnen und an einer Konferenz der luxemburgischen Investmentfondsvereinigung (ALFI) teilnehmen.



+++ Der Erziehungsausschuss der Chamber befasst sich mit einem Gesetzprojekt zur Schaffung neuer wissenschaftlicher Gremien, die juristische Kommission diskutiert über eine Reihe strafrechtlicher Veränderungen, im juristischen Ausschuss wird über Vereinigungen ohne Gewinnzeck, Kabarets und die Verfassungsreform debattiert, im Umweltausschuss gibt man sich mit Verpackungen und Verpackungsmüll ab und in der Kulturkommission analysiert man ein Gesetzprojekt zum Thema Archivierung ...