+++ Die außenpolitische Kommission der Chamber trifft sich mit Immigrationsminister Asselborn, um über die Aufnahmestrukturen in Kirchberg zu beraten. Zudem macht der Ausschuss zusammen mit Familien- und Integrationsministerin Cahen eine Bestandsaufnahme der Flüchtlingssituation in Luxemburg. Anschließend stellen die beiden Minister der Presse die neuesten Zahlen auf diesem Gebiet vor.

+++ EU-Parlamentarierin Mady Delvaux-Stehres stellt dem juristischen Ausschuss und der Wirtschaftskommission ihren Bericht über zivilrechtliche und ethische Aspekte im Bereich Robotik vor. Im Klartext geht es um Haftung bei Schäden durch automatisierte Fahrzeuge, Drohnen, Computer und Roboter im medizinischen Bereich.

+++ Premierminister Xavier Bettel reist nach Estland. Dort wird er Unterredungen mit seinem Amtskollegen Jüri Ratas und dem Vorsitzenden des Parlaments Eiki Nestor treffen. Hauptthemen des Besuchs sind die bilateralen Beziehungen und Digitalisierung.

+++ Ab Freitag treffen sich die britischen Konservatitven, die Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei zu ihrem Frühjahrstreffen. Mit Spannung wird die Rede von Premierministerin Theresa May zum Brexit und Schottland erwartet. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will ein zweites Referendum über eine Unabhängigkeit von Großbritannien, weil die konservative Premierministerin Theresa May Schottland beim Brexit eine Sonderrolle verweigert. Sturgeon kämpft für einen Verbleib im Europäischen Binnenmarkt.

+++ Die Frist zur Einreichung der nötigen Patenschaften für die Kandidaten bei der französischen Präsidentenwahl endet. Jeder Kandidat braucht mindestens 500 Unterschriften von Volksvertretern (u. a. Abgeordnete, Senatoren, Bürgermeister, Regionalräte). Der Verfassungsrat hatte bereits mitgeteilt, dass die wichtigen Kandidaten die Patenschaften haben. Die Kandidaten selbst müssen zudem bis zu diesem Zeitpunkt eine Erklärung über ihre Vermögensverhältnisse einreichen, die erstmals vor der Wahl veröffentlicht wird.

+++ In Rom treffen sich die Parlamentspräsidenten der EU. Sie bereiten den Gipfel und die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge vor.

+++ US-Außenminister Rex Tillerson spricht mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Yun Byung Se und anderen Regierungsvertretern. Es geht um die Bedrohung durch Nordkorea und die Stationierung von US-Raketenabwehrsystemen in Südkorea.

+++ Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck wird mit einem großen Zapfenstreich am frühen Abend in Berlin verabschiedet.



+++ Im deutschen Baden-Baden treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer.