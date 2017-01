(dho) - Die Schnäppchenjagd hat landesweit am Freitag begonnen. Rabatte zwischen 30 und 60 Prozent sind vor allem in Modegeschäften zu finden. Die "Solden" dauern noch bis zum 28. Januar.



Der Schlussverkauf wurden vor mehreren Jahrzehnten eingeführt, damit vor allem Accessoire- und Modegeschäfte ihre Restposten verkaufen und Platz schaffen können für die Frühjahrs- und Winterkollektionen. Etliche andere Geschäfte, wie Anbieter von Elektrogeräten würden auf den Zug aufspringen, um ebenfalls Kunden anzulocken, erklärt Guill Kaempff, Präsident der "Union Commerciale de la Ville de Luxembourg".



Für viele Geschäfte war das erste Wochenende ein Erfolg



Einen Monat dauert der Winterschlussverkauf, der diesmal bereits im alten Jahr begann. So konnten sowohl Geschäftsleute als auch Kunden von einem Wochenende mehr profitieren. Ein Erfolg, wie sich herausstellte: In diversen Sportgeschäften gaben die Verkäufer an, der Verkauf sei sowohl am Freitag als auch am Samstag für sie sehr gut gelaufen. Viele Menschen hätten bereits am Freitag von den Rabatten profitiert. Vergangenes Jahr begannen die "Solden" an einem Samstag.



Nicht alle Geschäfte hatten sich jedoch an den offiziellen Start der "Solden" gehalten und bereits nach Weihnachten ihre Waren zu reduzierten Preisen angeboten. Dies sei nicht verboten, so Guill Kaempff, nur dürften sie nicht mit dem Begriff "Solden" oder Schlussverkauf werben.