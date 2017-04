(SH) - Der März 2017 hat den Eintrag in die Geschichtsbücher geschafft. Zumindest in jene der Meteorologen. An der Wetterstation in Findel wurden durchschnittlich 8,5 Grad Celsius gemessen. Dies ist der Monatsbilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen. Somit war es nicht nur 3,3 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010. Der vergangene Monat war auch – gemeinsam mit dem März 2012 – der wärmste März, der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Findel im Jahr 1947 je gemessen wurde.

Am wärmsten war es am 31. März mit maximalen 20,5 Grad. Unter den Gefrierpunkt fielen die Temperaturen im vergangenen Monat zu keinem Zeitpunkt. Minimal 0 Grad Celsius wur den am 8. März in Findel gemessen.

Passend zu den angenehmen Temperaturen war es im vergangenen Monat auch überdurchschnittlich sonnig. Exakt 155,2 Sonnenstunden wurden in Findel gemessen, dies sind deren rund 30 mehr, als zu erwarten waren. Nur an vier Tagen ließ sich die Sonne nicht blicken. Im langjährigen Schnitt ist dies an 6,7 Tagen der Fall.

Auch die Nebeltage hielten sich in Grenzen: zwei waren es – gegen durchschnittlich 4,8 in den Jahren 1981 bis 2010.

Zwei Drittel des Niederschlags

Sonne hin oder her – an elf Tagen wurde an der Wetterstation auch Niederschlag gemessen. Sehr viel regnete es allerdings nicht. Die 46,2 Liter pro Quadratmeter entsprechen etwa zwei Dritteln jenes Wertes, der im langjährigen Schnitt gemessen wurde. Dass es durchaus noch trockener geht, bewies das Jahr 1953. Damals fielen in Findel nur 1,6 Liter pro Quadratmeter. 2001 wurde ein anderes Extrem gemessen. Mit 137,9 Litern waren es deren damals rund doppelt so viel wie üblich.

Auch in den kommenden Tagen soll es weiterhin trocken bleiben. Laut Meteolux besteht erst ab Montag wieder ein Regenrisiko. Nachdem für Donnerstag maximal elf Grad vorgesehen sind, soll es am Wochenende wieder angenehmer werden. Am Sonntag könnte es bis zu 21 Grad warm werden.

