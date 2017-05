(SH) - Strahlender Sonnenschein und kaum Regen. Der April ließ nicht nur wahre Frühlingsstimmung aufkommen, er ging mit einem Niederschlag von insgesamt nur 3,9 Litern pro Quadratmeter in die Geschichtsbücher ein.



Dies ist der Monatsbilanz des staatlichen Wetterdienstes Meteolux zu entnehmen. So trocken wie in den vergangenen Tagen war es im April seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Findel im Jahr 1947 noch nie. Vielmehr hat Meteolux im langjährigen Schnitt der Jahre 1981 bis 2010 exakt 58,1 Liter pro Quadratmeter gemessen.

Nur an sechs Tagen regnete es. Zudem wurde ein Schneetag gemessen. Was jedoch viele Menschen freut, stellt die Landwirte vor Herausforderungen. Denn nicht nur der April war überdurchschnittlich trocken, auch in den Monaten zuvor fiel vergleichsweise wenig Niederschlag. Mehr als erwartet regnete es zuletzt im Juli vergangenen Jahres, der November 2016 lag mit 75 Litern immerhin nur knapp unter dem langjährigen Schnitt von 76,5 Litern.



Keine frühlingshaften Temperaturen

Doch nicht nur trocken war der vergangene Monate, auch die Sonne ließ sich oft blicken. So wurden an der Wetterstation in Findel 232,1 Sonnenstunden gemessen, dies sind deren rund 50 mehr, als zu erwarten waren. Lediglich an einem Tag war es so bedeckt, dass die Sonne gar nicht zu sehen war.



Nicht ganz frühlingshaft zeigten sich zuletzt hingegen die Temperaturen. Durchschnittlich wurden an der Wetterstation in Findel 8,6 Grad Celsius gemessen. Dies ist zwar nur 0,1 Grad weniger als im langjährigen Schnitt, allerdings auch nur 0,1 Grad mehr als noch im März. Dieser war allerdings zusammen mit jenem aus dem Jahr 2012 auch der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Am wärmsten war es am 9. April mit maximalen 21,9 Grad Celsius, am 28. April wurden hingegen minimale -0,9 Grad gemessen. Zum Vergleich: Im März lagen die Temperaturen in Findel zu keinem Zeitpunkt unter dem Gefrierpunkt.

