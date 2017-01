(na) - Für kommende Woche gilt es sich warm anzuziehen. Während die Temperaturen am Sonntagnachmittag um den Gefrierpunkt liegen dürften, kündigt der staatliche Wetterdienst Meteolux tiefere Werte für die kommende Tage an.

Am Montag sind am Morgen -5 Grad zu erwarten, am Nachmittag, zwischen -2 und 0 Grad.

-11 Grad am Dienstag



Am Dienstag können die Temperaturen aber bis zu -11 Grad am Morgen und -4 am Nachmittag reichen. Ähnliche kalte Temperaturen werden am Mittwoch erwartet (-10 bis -8 am Morgen und -4 bis -2 am Nachmittag).

Am Donnerstag und Freitag, werden jeweils Morgens -8 bis -6 Grad erwartet. Am Donnerstagnachmittag -3 bis -1 Grad und am Freitagnachmittag -2 bis 0 Grad.



Neue Schneefälle wird es nächste Woche voraussichtlich nicht geben.