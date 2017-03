(SH) - Weltweit macht einer von zehn Personen ein Nierenleiden zu schaffen - Tendenz steigend. Millionen Menschen sterben jährlich an Niereninsuffizienz oder dadurch bedingten Herzkreislaufkrankheiten. Dabei lassen sich solche Krankheiten früh diagnostizieren - und dank neuer Medikamente sowie einer gesunden Lebensweise behandeln.



Zum Welttag der Niere am Donnerstag will das Luxemburger Gesundheitsministerium auf die Folgen der Fettleibigkeit hinweisen und eine gesunde Lebensweise fördern. Denn durch Diabetes und Bluthochdruck - Krankheiten die durch Übergewicht entstehen können - steigt das Risiko, an einem chronischen Nierenleiden zu erkranken.



Eine Studie aus dem Jahr 2014 belegt, dass 32,5 Prozent der Bevölkerung in Luxemburg übergewichtig ist und 15,6 Prozent fettleibig. Dies entspricht dem europäischen Durchschnitt. "Übergewichtige und fettleibige Menschen haben ein zwei- bis siebenfach höheres Risiko, eine unheilbare Nierenkrankheit zu entwickeln, als Menschen, die ein normales Gewicht haben", schreibt das Gesundheitsministerium.



Wasser und Bewegung



Funktionieren die Nieren nicht richtig, kann der Körper die Giftstoffe nicht mehr ausscheiden. Diese gelangen in die Blutbahn und können zu Erkrankungen führen. Im schlimmsten Fall wird eine Transplantation notwendig. Allerdings sterben in Luxemburg jedes Jahr 45 Menschen, weil kein Spenderorgan zur Verfügung steht.



Gerade deshalb ist die Vorsorge wichtig. Durch einen gesunden Lebensstil kann Übergewicht - und somit auch chronische Nierenleiden - vermieden werden. Doch was ist ein gesunder Lebensstil? Das Gesundheitsministerium hat acht Kriterien aufgestellt: Genügend Wasser trinken, sich gesund ernähren, auf sein Gewicht achten, regelmäßig Sport treiben, Blutdruck und Blutzucker im Auge behalten, nicht rauchen, nicht zu viel Salz und Fertiggerichte zu sich nehmen.

Wer unter Bluthochdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit leidet, raucht, älter als 50 Jahre ist und bereits Probleme mit den Nieren hatte, gehört zu den Risikopatienten und sollte das Thema mit seinem Arzt besprechen.

Hier ein Video, das zum Welttag der Niere hergestellt wurde. In deutscher Sprache ist es leider nicht verfügbar.







