In einem Hotel in Weiswampach kam es am Freitag in der Mittagspause zu einem Großbrand. Das Feuer hatte sich kurz vor 13 Uhr in einem Zimmer entzündet.



Derzeit beteiligen sich neben Feuerwehrleuten aus Weiswampach auch jene aus Clerf und Ulflingen an den Löscharbeiten. Da das Gebäude aus dem Jahr 1930 stammt, stellen sich die Arbeiten als äußerst schwierig heraus.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Einsatz hat auch einen Einfluss auf den Verkehr, da das Hotel an der Hauptstraße liegt.