(TJ) - Gegen 19.30 Uhr schlug am Donnerstagabend das automatische Brandmeldesystem des Kirchberger Krankenhauses bei der Berufsfeuerwehr Alarm. Auf Nachfrage hin wurde den Rettungskräften ein Brand auf einer der Stationen bestätigt. Ein Kabel in einer Weihnachtsdekoration hatte Feuer gefangen. Als die Rettungskräfte auf Kirchberg eintrafen, hatte sich die Lage bereits wieder weitgehend normalisiert, so dass man sich darauf beschränkte, die Station gründlich zu belüften und die Installationen zu überprüfen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

In solch einem Fall müssen die Patienten liegend, d.h. mit ihren Betten schnellstens in einen anderen Brandabschnitt des Spitals verlegt werden - was auch geschah. Wie die Feuerwehr per Facebook mitteilt, sei die Verlegung der Patienten vorbildlich organisiert gewesen. Der normale Krankenhausbetrieb in der betroffenen Etage konnte noch im Lauf des Abends wieder aufgenommen werden.



Die Feuerwehr erinnert noch einmal an die wichtigsten Regeln im Umgang mit Weihnachtsschmuck und Beleuchtungen:

- nur zertifizierte Beleuchtung verwenden



- keine echten Kerzen beim Weihnachtsbaum verwenden



- echte Weihnachtsbäume regelmäßig gießen

- Kerzen nie unbeobachtet lassen



- Adventskränze auf feuerfeste Unterlagen stellen



- Löschmittel bereithalten (Feuerlöscher, Eimer mit Wasser)



- trockene Adventskränze entsorgen



