(LW) - Nachdem das Schlittschuhlaufen auf den Weihern in Kockelscheuer in der vergangenen Woche erlaubt worden war, wird von offizieller Seite jetzt wieder vor dem Betreten zugefrorener Gewässer gewarnt. Wie die Verwaltung der Rettungsdienste am Freitag mitteilte, sei ausdrücklich davon abgeraten.



Wegen der steigenden Temperaturen am Wochenende müsse man bei ungesicherten Eisschichten mit einer erheblichen Instabilität und entsprechenden Gefahren rechnen. Das Betreten von ungesicherten Eisflächen sei lebensgefährlich, betont die Verwaltung der Rettungsdienste in einem Presseschreiben vom Freitag.



Eine Ausnahme gelte aber bis auf Weiteres für den überwachten Weiher in Kockelscheuer. Dieser sei tagsüber von 12 bis 17 Uhr geöffnet, so die Verwaltung der Rettungsdienste. Die Eisdicke werde regelmäßig kontrolliert und ein Sicherungsdienst der Berufsfeuerwehr Luxemburg stehe zu diesen Uhrzeiten vor Ort bereit.



