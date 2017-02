(jag) - Der französische Dachverband "Sortir du nucléaire" sowie eine ganze Reihe weiterer Anti-Atom-Bündnisse aus Deutschland und Luxemburg sind gegen ein Urteil des Landgerichts Thionville in Berufung gegangen. Die Verbände hatten gegen den Betreiber der Atomzentrale EDF Klage eingereicht, weil eine Sicherheitsvorkehrung fehlte. Dieses System, welches ein unbeabsichtigtes Leeren der Kühlbecken für die Brennstäbe verhindern soll, war in den Reaktorblöcken zwei und drei nie installiert worden. Im schlimmsten Fall könnte es deswegen zur Kernschmelze kommen.

Obwohl die französische Atomaufsicht ASN die Fehlkonstruktion bestätigte, wurde sie nur auf Stufe zwei der Gefahrenskala eingestuft. Das Gericht in Thionville sprach EDF trotz des Mangels im November 2015 frei. Die Verbände werden am Freitag vor dem Berufungsgericht in Metz gehört.

Zugleich wurde bekannt, dass der Reaktor Nummer eins im belgischen Tihange bis zum 28. Februar außer Betrieb sein wird. Ursprünglich sollte er am 15. Februar wieder ans Netz. Der Reaktor wurde am 7. September wegen eines Schadens während Arbeiten heruntergefahren.