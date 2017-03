(TJ) - Der Nationalvorstand der ADR hat beschlossen, Joe Thein aus der Partei auszuschließen. Auf Basis eines Untersuchungsberichts, den Präsident Jean Schoos und Generalsekretär Alex Penning dem Gremium vorlegten, stimmten die Mitglieder am Donnerstagabend für den Rausschmiss von Thein, der auf der Facebook-Seite des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser einen Hasskommentar geliked hatte, in dem Außenminister Jean Asselborn ein Tod wie derjenige des ermordeten US-Präsidenten Kennedy gewünscht wurde.



Joe Thein hatte am Donnerstag noch einmal Gelegenheit, zu den Vorfällen Stellung zu beziehen, ehe der Nationalvorstand in geheimer Abstimmung seine Entscheidung traf. Parteipräsident Jean Schoos hatte bereits im Vorfeld der Sitzung darauf hingewiesen, dass wieder Ruhe in die Partei einkehren müsse.



Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Am Tag nach der Polemik hatte die Partei bereits per Schreiben wissen lassen, dass Mitglieder oder Mandatäre, die die Grenzen der politischen Auseinandersetzung überschreiten oder extremistische Aussagen machen, mit parteiinternen Konsequenzen rechnen müssten.

Lesen Sie hier die Mitteilung der Partei:



Am Kader vum Disziplinarverfahren, dat den Nationalkomitee a senger Sëtzung vum 1. Mäerz géint de Joe Thein decidéiert huet, nodeems de Parteipresident Jean Schoos an de Generalsekretär Alex Penning den 3. Mäerz de Joe Thein am Numm vum Nationalkomitee gehéiert hunn, nodeems si haut dem Nationalkomitee hire Rapport virgeluecht hunn, aus deem ervirgeet, datt de Joe Thein am Laaf vun deene leschte Joeren, no ville Gespréicher tëscht de Responsabele vun der Partei an him, e sëlleche Mahnungen ausgesprach krut, well hien d’Prinzipie vun der Partei net respektéiert huet, huet den ADR-Nationalkomitee festgestallt, datt de Joe Thein, trotz deene sëllechen Ermahnungen, weiderhin Aktiounen ënnerholl huet, déi der Partei geschued hunn an huet doropshinn decidéiert, de Joe Thein aus der ADR auszeschléissen.