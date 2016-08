(SH/TJ) - Die hohen Temperaturen haben Auswirkungen auf die Umwelt. Wie der Automobile Club (ACL) am Freitag mitteilte, darf auf den Autobahnen derzeit wegen erhöhter Ozonwerte nur mit einer Maximalgeschwindigkeit von 90 Kilometern in der Stunde gefahren werden.

Bereits am Freitag hatte man in Beidweiler und Vianden Ozon-Maximalwerte von 168 bzw. 179 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Der europäische Grenzwert liegt bei 180 Einheiten. Wegen der aktuellen Hitze, so das Nachhaltigkeitsministerium, könnte der Wert am Freitag überschritten werden. Am Samstag soll sich die Lage wegen der einsetzenden Gewittertendenz beruhigen. Der Trend nsoll sich am Sonntag fortsetzen, bevor mit einem Wetterumschwung am Montag die Ozonkonzentrationen wieder auf Normalwerte zurückgehen sollen.

In der Tat werden für Montag kühlere Luftmassen (23-25 Grad) unter einem stark bewölkten Himmel erwartet.