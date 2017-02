(DL) - Der Pont Adolphe kann nicht, wie zuletzt geplant, am Wochenende des 11. Februar wieder in Betrieb genommen werden. Schuld an dieser erneuten Verzögerung sind die eisigen Temperaturen der vergangenen Wochen, erklärt Marc Ries, Ingenieur bei der Straßenbauverwaltung. Den Monat Januar habe man demnach komplett verloren. Die historische Brücke soll folglich erst einen Monat später, also Mitte März, wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Nach einer erzwungenen „Kältepause“ wurden die Arbeiten am Pont Adolphe wieder aufgenommen. Mitte März soll der Verkehr wieder über die „Nei Bréck“ rollen.

Foto: Pierre Matgé

Der "Verband" wird indes noch einige Monate lang dran bleiben. Die Abmontierung des Gerüsts dauere etwa vier Monate, so Marc Ries. Die „Nei Bréck“ dürfte demnach erst im Sommer wieder zu sehen sein. Was nun die neue Fahrradbrücke unterhalb der Fahrbahnplatte angeht, so wird diese erst nach dem Sommer fertiggestellt.



Wetter war schon einmal Schuld



Die Zufahrten zu dieser hängenden „Passerelle“ konnten bislang nicht gebaut werden, da die blaue Ersatzbrücke gewissermaßen noch im Weg steht. Letztere wird nach geleistetem Dienst wieder abmontiert. Das blaue Provisorium war nur gemietet und geht anschließend zurück an den Eigentümer.

Ursprünglich sollte der Pont Adolphe bereits im Dezember vergangenen Jahres wieder für den Verkehr freigegeben werden. Schon damals hatte das schlechte Wetter – insbesondere der Regen – dem einen Strich durch die Rechnung gemacht.



