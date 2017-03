(mth) - Die Luxemburger Armee bekommt bald einen neuen Chef. Colonel Alain Duschène, der aktuelle stellvertretende Generalstabschef wird seinen Vorgänger Romain Mancinelli am kommenden am 30 September ersetzen. Mancinelli wird wie geplant in den Ruhestand treten.

Die Entscheidung, Duschène an die Spitze der Armee zu setzen, fiel in der Regierungsratssitzung am Freitag. Großherzog Henri hat wie vorgesehen als Staatsoberhaupt ebenfalls bereits grünes Licht gegeben.

Colonel Alain Duschène trat 1978 als Freiwilliger in die Armee ein und absolvierte die Ecole Royale militaire des Bruxelles, wo er einen Abschluss in Militär- und Sozialwissenschaften erhielt. Zwischen März und August 1993 befehligte er die 3. luxemburgische Kontingent der Forpronu-Sicherheitstruppe in Ex-Jugoslawien. Von 1995 bis 1998 fungierte er als luxemburgischer Vertreter im Befehlsstab des Eurokorps in Straßburg.

In der luxemburgischen Armee bekleidete der 57-Jährige nacheinander die Posten des Personalchefs sowie des Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, bevor er im März 2008 seinen aktuellen Posten als stellvertretender Generalstabschef bekleidete, auf dem er in Zukunft von Lieutenant-Colonel Patrick Grisius ersetzt werden wird.