(AH) - Anfang April ging die neue, elektrische Fähre, die Wasserbillig mit Oberbillig (D) über die Mosel verbindet, in Stralsund an der Ostsee in den Bau. Im November soll sie in Betrieb genommen werden. Damit können beim Fährbetrieb künftig 14 000 Liter Diesel pro Jahr eingespart werden.



Seit 1966 pendelt zwischen Wasserbillig und Oberbillig bis zu 200 Mal pro Tag die „Sankta Maria“, eine mit Diesel betriebene Auto- und Passagierfähre ...