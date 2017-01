(jag) - In Cannabisprodukten, welche in Luxemburg gehandelt werden, sind synthetische Cannabinoide nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, wären die gefährlichen synthetischen Substanzen bei Analysen nachgewiesen worden. Die Substanzen, welche auch in Ölen und Kräutermischungen verwendet werden, haben starke Nebenwirkungen und können in seltenen Fällen sogar zum Tod führen.

Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen sind Schwindel, Krämpfe, Erbrechen und Bewusstlosigkeit.