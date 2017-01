(TJ) - Zweistellige Minustemperaturen sind im Großherzogtum eher selten. Zwischen minus acht und minus zwölf Grad zeigte das Quecksilber am Samstagmorgen an, je nachdem, ob man entlang der Mosel oder im Norden des Landes auf die Skala blickte. Was einerseits für wunderschöne Landschaftsbilder gut ist, birgt aber auch Gefahren:



Météolux gibt für den Samstag eine doppelte Warnung aus:



Ältere Personen und Kleinkinder sollen den extremen Temperaturen nicht ausgesetzt werden, Menschen, die im Freien arbeiten, wird geraten, sich entsprechend warm anzuziehen, feuchte Kleidung sofort abzulegen und auf alkoholische Getränke zu verzichten. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wärmt Alkohol den Körper nicht, sondern lässt den Organismus sogar noch schneller auskühlen.



Ab dem Nachmittag ist mit Niederschlägen zu rechnen, die in Regen oder Sprühregen übergehen können. Auf dem kalten Erdboden besteht die Gefahr, dass die Regentropfen zu Blitzeis werden. Météolux rät zu erhöhter Vorsicht bei Autofahrten. Bereits in den Morgenstunden können laut Vorhersage lokal einige Zentimeter Schnee niedergehen.

Am Sonntag soll die Lage sich entspannen: Tagsüber werden Temperaturen im Plusbereich gemeldet, lediglich während der Nachtstunden soll noch leichter Frost eintreten. Der Wochenbeginn dürfte grau und trüb werden. Ab Donnerstag soll es vermehrt regnen.