(str) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor starken Winden am Montag und das von 13 bis 23.30 Uhr. Es ist mit Windstärken von durchschnittlich 30 km/h aus Richtung Süd-West zu rechnen. Am Abend können die Windspitzen in Höhenlagen 65 bis 75 km/h und mehr erreichen. Deshalb gibt die Wetterstation am Findel auch Warnstufe Gelb aus.



Zudem wird es am Abend auch kräftig regnen. Mit bis zu sechs Liter Niederschlag pro Quadratmeter wird gerechnet. Die Temperaturen sollen zwischen 2 und 10 Grad liegen.



Ab Dienstag kühlt es dann etwas ab. Bei Temperaturen zwischen 0 und 6 Grad ist auch Schneeregen möglich. Die Niederschlagswerte können bis zu neun Liter pro Quadratmeter erreichen. Der Wind bleibt kräftig.